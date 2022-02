Po&sie Volume 3/4 N° 177-178, 2021 : Dante poète, Jaccottet, Stefan

Le numéro 177 (2021/3, septembre 2021) s'ouvrira par deux hommages : le premier à Philippe Jaccottet (avec des inédits et des contributions de Josée-Flore Tappy, Mathilde Vischer, Fabio Pusterla, et un dessin d'Anne-Marie Jaccottet), le second à Jude Stéfan (avec des contributions de Michel Deguy, Bénédicte Gorillot, Tristan Hordé). Il se poursuivra par un fort dossier de poèmes français (pour plusieurs poètes il s'agira de leur première publication en revue) : Anna Ayanaglou, Bruno Aubert, Régine Borderie, Salah Diab,Alexander Dickow, Gabriel Meshkinfan, Pascal Mora, Antoine Morisod, Daniel Pozner, Jonas Waechter). Après des proses d'art (Christian Bonnefoi et Laurent Jenny) et des proses théoriques (Francesca Serra et Jeremy Filthuth), la revue célébrera le sept-centième anniversaire de la mort de Dante. Elle le fera en proposant une retraduction du Monarchia (suivi d'un texte de Cl. Mouchard sur Cl. Lefort et Dante), en publiant des articles classiques de spécialistes italiens de Dante trop mal connus en France (M. Tavoni, G. Contini), mais aussi de spécialistes français (D. Ottavinani et I. Rosier) et en interrogeant quatre grands traducteurs qui ont récemment retraduit Dante : René de Ceccatty, Michel Orcel, Danièle Robert, Jean-Charles Vegliante. Le dossier se poursuivra par des études sur Dante et certains poètes du 20ème siècle (cette partie s'ouvrira pas le texte de M. Deguy : " Réponses à un questionnaire sur Dante ").