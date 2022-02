Le guide des solutions du formateur

Que ce soit en présentiel ou en virtuel, tout le monde aujourd'hui peut faire de la formation. Le métier de formateur a considérablement évolué et la demande de formation est exponentielle. Cependant, former ne s'improvise pas, les écueils sont nombreux. D'autant plus, que de nouvelles normes et certifications apparaissent. Ce guide vous donne les clés d'une formation réussie. Il est le fruit d'échanges et de témoignages de nombreux formateurs expérimentés. Vous y trouverez les règles pour vous préparer de manière optimale à une demande de formation. Vous appréhenderez les techniques de communication qui ont fait leur preuve. Vous maitriserez l'utilisation du support de cours et des autres outils visuels. Mais, l'expérience montre que le plus important aujourd'hui est de savoir réagir face aux situations imprévues qu'il est souvent impossible d'anticiper. N'étant pas maitre de la formation que vous donnez (car celle-ci est généralement préparée par l'organisme de formation qui vous emploie), vous devez souvent improviser et vous adapter en fonction des contraintes que vous découvrez en arrivant dans la salle de cours. C'est ici le point fort de cet ouvrage car il vous donne, comme aucun autre, des solutions pratiques que vous pourrez appliquer concrètement, sur le champ, dès que vous rencontrerez une difficulté. L'évaluation de votre formation par les apprenants en fin de stage est également un point important : comment pouvez-vous vous prémunir de mauvaises critiques ? Comment les anticiper ? Là encore, des conseils judicieux vous sont donnés par des formateurs réputés dans leur métier. Enfin, un chapitre entier est consacré aux formations à distance qui présentent leurs spécificités propres : comment utiliser au mieux les outils de classe virtuelle ? Quels sont les différences pédagogiques entre une formation à distance et une formation en présentiel ? Ce guide est donc pour vous l'occasion de bénéficier de toutes les techniques essentielles pour la mise en place et la concrétisation d'une formation moderne qui vous permettra d'accéder en toute sécurité à une professionnalisation de votre activité.