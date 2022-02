Système d'information. Coffret en 2 volumes : Pilotage et sécurité (ISO 27001)

Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur le pilotage d'un système d'information et le management de la sécurité selon la norme ISO 27 0001. 564 pages par nos experts. Un livre de la collection DataPro Pilotage d'un système d'information - Méthode et bonnes pratiques (2e édition) Extrait du résumé : Ce livre s'adresse aux dirigeants de moyennes et grandes organisations pour la plupart ni informaticiens ni même spécifiquement formés au management des systèmes d'information. Il les accompagne dans l'audit puis le pilotage stratégique de leur système d'information afin de le garder sous contrôle... Un livre de la collection DataPro Management de la sécurité de l'information et ISO 27001 - Principes et mise en oeuvre de la gouvernance Extrait du résumé : Cet ouvrage traite de la gouvernance de la sécurité de l'information tant dans ses principes fondamentaux que dans sa mise en oeuvre au quotidien selon la norme ISO 27001. Il s'adresse à tous les publics, néophytes, confirmés ou experts, qu'ils soient désireux d'appréhender le sujet à travers ses composantes stratégique, tactique et opérationnelle ou de bénéficier de retours d'expérience...