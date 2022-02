Kotlin. Fondamentaux du langage. Complément vidéo : Développement Android, natif et côté serveur

Ce livre de la collection vBook se compose d'un livre de référence sur Kotlin pour maîtriser ses concepts fondamentaux et d'un approfondissement sous forme de vidéo sur les différents types de développement possibles avec ce langage. Livre Kotlin – Fondamentaux du langage Ce livre s'adresse à toute personne désireuse d'apprendre à programmer avec le langage Kotlin (en version 1.4 au moment de l'écriture). Que le lecteur soit débutant ou qu'il ait déjà de l'expérience avec un ou plusieurs langages de programmation, il trouvera dans ce livre, articulé en cinq grandes parties, toutes les connaissances nécessaires à la prise en main de Kotlin, largement illustrées par de nombreux exemples, pour une utilisation dans un contexte JVM (Java Virtual Machine). La première partie permet au lecteur de préparer son environnement de travail et d'appréhender les bases de la programmation en Kotlin grâce aux variables, conditions, boucles, tableaux et fonctions. La deuxième partie détaille toutes les possibilités du langage Kotlin autour du concept de programmation orientée objet permettant ainsi au lecteur d'étudier les notions de classes, d'héritage, d'interfaces, d'énumérations, de généricité... Une troisième partie donne la possibilité de progresser dans son apprentissage de la programmation avec Kotlin en se familiarisant avec des notions avancées contenues directement dans le langage (conversion de type, réification de type, fonctions de portée...), avant de poursuivre avec une partie dédiée aux collections. La dernière partie de ce livre implique le lecteur dans la manipulation de bibliothèques tierces utiles pour la gestion de la programmation asynchrone, de channels, de flows, de requêtes web ou encore de sérialisation JSON. L'auteur conclut avec un chapitre dans lequel il propose une mise en application des différentes notions étudiées avec le développement, étape par étape, d'un programme Kotlin destiné à la JVM. Vidéo Kotlin - Développement Android, natif et côté serveur Cette vidéo de formation sur le langage Kotlin s'adresse aux développeurs, et principalement aux développeurs Java, désireux de découvrir ce langage pour ensuite concevoir leurs applications. Le formateur commence par faire une présentation de Kotlin et détaille notamment les avantages à choisir ce langage. Dans la suite de la vidéo, le formateur réalise une démonstration du développement d'une application sous Android Studio. Vous découvrez également comment utiliser Kotlin pour du développement natif ou du développement côté serveur et comment Kotlin peut générer du code JavaScript.