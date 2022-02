Linux. Coffret en 2 volumes : Maîtrisez les commandes de base (7e édition)

Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur les principes et commandes de bases du système d'exploitation Linux. 541 pages par nos experts. Un livre de la collection Ressources Informatiques Linux - Principes de base de l'utilisation du système (7e édition) Extrait du résumé : Ce livre sur GNU/Linux s'adresse à tout informaticien désireux de maîtriser les principes de base de ce système d'exploitation ou d'organiser et consolider des connaissances acquises sur le terrain... Un livre de la collection Les TP Informatiques Linux - Entraînez-vous sur les commandes de base : Exercices et corrigés (4e édition) Extrait du résumé : Fondé sur les dernières distributions Linux Redhat, Fedora, Suse et Debian, ce livre vous permettra d'acquérir la pratique nécessaire à l'utilisation du système d'exploitation GNU/Linux. Régulièrement utilisé comme manuel d'exercices en formation professionnelle, il offre une approche progressive et pédagogique...