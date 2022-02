AutoCAD 2022. Conception, dessin 2D et 3D, présentation. Tous les outils et fonctionnalités avancées...

Ce livre sur AutoCAD 2022 a pour but de vous faire découvrir puis maîtriser un maximum de fonctionnalités 2D et 3D d'AutoCAD, des plus simples aux plus avancées. Il est destiné à des lecteurs possédant idéalement déjà de bonnes bases de dessin technique et présente les possibilités offertes par cette puissante application de CAO/DAO. La réalisation de projets professionnels incluant des procédures détaillées permet au lecteur de mettre en pratique au fil des chapitres les connaissances acquises facilement adaptables à son activité. Les premiers chapitres s'intéressent plus particulièrement à l'interface, à l'environnement de travail, aux outils de visualisation, aux outils de sélection avancés, aux outils de dessin et de construction de dessins de tout type. Ils abordent également la conception paramétrique et la gestion des objets ainsi créés. Les chapitres suivants s'attardent sur tous les éléments qui peuvent compléter ou automatiser la conception et le dessin jusqu'à la présentation détaillée : saisies et recherches dynamiques, poignées dynamiques multifonctions, gestion avancée des calques, des blocs, blocs dynamiques et éléments de bibliothèque, gestion des tableaux, des champs, des références externes, calques sous-jacents DWF, DGN ou PDF, intégration d'images, gestion dynamique des systèmes de coordonnées, gestion et extraction des attributs, intégration de données cartographiques... Les techniques de navigation 3D et modélisation 3D volumiques et surfaciques sont détaillées et illustrées d'exemples précis ; les styles visuels et paramètres associés présentent les nombreuses possibilités d'affichage (filaire, masqué, conceptuel, réaliste, etc.) ; l'importation et l'exportation de nombreux formats CAO (Catia, Step, Iges, ProE, SolidWorks, JT, NX, Parasolid, Rhino) sont présentées ; les fonctionnalités avancées de mise en plan automatique des modèles 3D, de création de coupes, sections et vues de détail sont également détaillées. Enfin, vous sont présentées toutes les fonctionnalités permettant de gérer et présenter vos projets, de configurer l'impression, d'imprimer, d'exporter ou d'importer d'autres formats, de concevoir et exploiter les formats de consultation DWF 2D/3D, PDF, JPG, de convertir des données PDF, de publier sur le Web. Les nombreux exercices permettent au lecteur d'utiliser les fonctionnalités de dessin et de construction et d'organiser les données de projets professionnels pertinents. Le lecteur peut ainsi créer un tableau de surfaces, créer et utiliser concrètement des éléments de bibliothèque et des blocs dynamiques et paramétriques. Il utilise les attributs, personnalise les palettes d'outils, exploite les références externes, géolocalise le projet, habille le projet avec les annotations, cotations, repères et hachures adéquats. Enfin, il modélise en 3D et prépare l'impression pour présenter le projet 2D et 3D. Les éléments nécessaires à la réalisation des exercices sont en téléchargement sur le site www.editions-eni.fr.