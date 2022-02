Angular. Développez vos applications web avec le framework JavaScript de Google (3e édition)

Ce livre permet aux lecteurs de se lancer dans le développement d'applications web avec le framework Angular (en version 12 au moment de l'écriture). Pour une meilleure compréhension de son contenu, il est nécessaire d'avoir un minimum de connaissances sur le fonctionnement du web et sur les langages HTML et JavaScript. Les auteurs ont eu à coeur de rédiger un livre très pragmatique avec de nombreux exemples de code, commentés et expliqués, qui illustrent de façon très concrète les passages plus théoriques. Conçu pour être un allié efficace au quotidien, ce livre à la structure claire constitue un réel référentiel Angular pour le développeur. Dans les premiers chapitres, pour pouvoir démarrer le développement d'une application avec Angular, les auteurs traitent des sujets à maîtriser que sont les composants, les templates, les pipes ou encore les modules. Le langage de Microsoft TypeScript et l'outil en ligne de commande CLI sont également étudiés. Chacun des chapitres suivants détaille une brique précise du framework. Le lecteur y apprend ce qu'est un composant, un service ou une directive et comment les utiliser. Le fonctionnement de l'injection de dépendances ou du routage sont traités ainsi que la création d'un formulaire ou les interactions avec l'utilisateur. Le livre se poursuit avec l'apprentissage des tests d'une application Angular, que ce soit au travers de tests unitaires ou d'intégration (end-to-end), ainsi que différentes solutions pour rendre une application multiplateforme (ou cross-platform). Enfin, un chapitre est consacré à des sujets plus avancés dans lequel les auteurs détaillent notamment la façon d'effectuer le rendu côté serveur ou encore le fonctionnement du moteur de détection de changements.