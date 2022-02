Veeam Availability Suite. Protégez efficacement vos données

Préface de Rick VANOVER - Senior Director, Product Strategy chez Veeam Software Ce livre sur Veeam Availability Suite (en version 11 au moment de l'écriture) s'adresse aux architectes techniques, ingénieurs et administrateurs système désireux de découvrir les fonctionnalités de Veeam pour assurer la disponibilité des données. Pour commencer, après une présentation de Veeam Availability Suite, vous êtes invité à mettre en place un bac à sable, utile pour suivre efficacement les exemples proposés dans le livre, avant de partir à la découverte des différentes fonctionnalités de la suite. Un chapitre met en avant l'installation de Veeam Backup & Replication, ainsi que la mise à niveau de Veeam 10 vers Veeam 11 et la mise en place de jobs de sauvegarde. La sauvegarde sur bande et la déduplication y sont également détaillées. Une présentation de la fonctionnalité CDP est également effectuée. L'auteur présente ensuite les phases de restauration de données en s'appuyant sur différentes méthodes de restauration proposées par Veeam Backup & Replication avant de détailler la mise en oeuvre de la réplication de données. La suite du livre vous permet d'appréhender la restauration des objets Active Directory et SQL, la restauration de fichiers (NAS ou partage réseau) ainsi que la protection des serveurs physiques sous Linux ou Windows. L'auteur explique précisément comment sauvegarder et restaurer ce type de ressource avant de dédier un chapitre à l'externalisation des sauvegardes. Pour finir, trois chapitres sont consacrés respectivement à Veeam Backup Enterprise Manager, Veeam ONE et Veeam Disaster Recovery Orchestrator. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www.editions-eni.fr