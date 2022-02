After Effects pour PC/Mac. Edition 2021

After Effects est le logiciel de post-production vidéo et de création d'animations graphiques incontournable, soutenu par une très grande communauté d'utilisateurs depuis 25 ans. Ce livre a été rédigé avec la version 2021 d'After Effects. Il vous propose de découvrir l'ensemble des fonctions du logiciel par un parcours méthodique et pédagogique, rempli d'astuces utilisateur. Vous commencerez par la découverte de l'interface, l'utilisation des projets et l'importation des métrages avec l'utilisation des calques Photoshop et Illustrator. Vous verrez comment créer vos compositions, gérer les calques, ajouter de l'audio et utiliser l'extension temporelle. Vous apprendrez à créer des animations, des trajectoires, à gérer les images clés, utiliser le flou de mouvement et à contrôler l'interpolation. Vous réaliserez vos compositing avec les caches et les effets. Vous progresserez ensuite vers l'animation de texte et la création de calques de forme. Plusieurs chapitres sont consacrés à la 3D et au système de rendu Cinema 4D. Sont abordés également les effets spéciaux de Keying, Rotoscoping, Tracking et VR, l'exploitation des expressions et des scripts pour finir par la phase de rendu final et d'exportation de vos projets. Plusieurs projets After Effects sont disponibles en téléchargement afin de reproduire les animations présentées dans le livre.