Ce livre vous présente l'ensemble des fonctionnalités de cette nouvelle version du système d'exploitation Windows 11 parue en octobre 2021. Il est destiné à tout utilisateur d'un ordinateur équipé de Windows 11 muni ou pas d'un écran tactile. Vous découvrirez tout d'abord les nouveautés de cette version ainsi que l'environnement de travail (Bureau, fenêtres, menu Démarrer...) et les manipulations liées à une utilisation de Windows sur un écran tactile. Vous apprendrez à gérer les fichiers et dossiers situés sur votre ordinateur mais également sur votre espace de stockage en ligne OneDrive : créer des dossiers, copier/déplacer des fichiers, graver ou compresser les fichiers, les partager et effectuer des recherches. Vous découvrirez quelques applications intégrées à Windows 11 telles que l'application Photos, le Lecteur Windows Media, les applications Courrier, Calendrier, Conversation et Teams ainsi que le navigateur Internet Microsoft Edge, l'application Capture d'écran et Paint 3D. Lorsque vous serez familiarisé avec cet environnement, vous serez à même de le configurer, créer des comptes utilisateurs et personnaliser l'interface (arrière-plan du Bureau, raccourcis, vignettes du menu Démarrer...). Vous découvrirez dans la partie consacrée à la communication les fonctions liées au partage des données via un réseau (domestique ou professionnel) et la connexion à distance. La dernière partie de ce manuel aborde des notions plus techniques sur les outils système (Gestionnaire des tâches, défragmentation, Nettoyeur de disque, Enregistreur d'actions...), la sauvegarde et restauration des fichiers et du système, l'installation d'applications et de périphériques, la protection de votre ordinateur et la sécurité de vos données.