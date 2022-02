Möun, Tome 02. Ça sent le roussi !

Au clos des dragons, l'apprentie dresseuse Möun et son acolyte Perséphone ont fait de sacrés progrès ! Elles savent à présent presque survivre dans la nature, à peu près se nourrir seule, et complètement cracher du feu pour griller des chamallows... Avec un peu d'efforts, elles sont même capables de supporter les crâneries d'Elvis ! Mais contre l'affreux Grumpfy qui rôde pour croquer des licornes, aucune de ces compétences nouvellement acquises ne sera aussi utile que leur maladresse ! Car, si le troll hideux est bien décidé à les vaincre par tous les moyens, la chance n'est heureusement pas de son côté. Après un premier tome joyeux et acidulé, l'adorable duo est de retour dans de nouvelles aventures, tout aussi pétillantes, drôles et espiègles. Car quoi de plus amusant que de voir un gros méchant se prendre les pieds dans ses propres pièges ?