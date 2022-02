"La Guerre et la Paix", un "Goûter Philo" pour réfléchir en famille sur ces deux notions. Il y a des gens sur Terre qui veulent la guerre. Et il y en aura sûrement toujours qui trouveront une raison de vouloir faire la guerre. Mais il y a aussi beaucoup de gens sur Terre qui veulent la paix, il y a beaucoup plus de gens qui veulent la paix que la guerre. En fait, la plupart des gens détestent la guerre et ils ont très bien compris aussi comment construire la paix. Alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi y a-t-il toujours des guerres et comment peut-on construire la paix ?