Un imagier en forme de casque d'astronaute de 12 pages, ludique et complet, pour explorer l'espace à 9, 90 seulement. "Mes docs en forme - L'Espace" s'organise en 6 doubles thématiques. En page de gauche, l'enfant se régale à explorer les multiples vignettes légendées et à nommer les éléments. - Dans le ciel : les nuages, le soleil, la pluie, le brouillard, la lune... ; - La Terre et le Soleil : le globe terrestre, l'intérieur du Soleil, la rotation de la Terre sur elle-même et autour du Soleil ; - Les planètes : le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, la Lune, Mars, Jupiter, Saturne Uranus, Neptune ; - L'Univers : les étoiles, les constellations, les nébuleuses, les galaxies, les nuages de gaz, les pouponnières d'étoiles ; - Observer l'Univers : les jumelles, la carte du ciel, le télescope, l'observatoire, le radiotélescope, l'observatoire spatial ; - L'exploration spatiale : la base de lancement, la fusée, Spoutnik, Mir, Ariane, l'ISS. En page de droite, il se plonge dans une grande image légendée, il observe une scène pleine de vie et glane de nouvelles informations : - les différentes couches de l'atmosphère avec les montgolfières, les hélicoptères, les avions, les météores, les satellites ; - les quatre saisons, une année autour du Soleil ; - le système solaire ; - la Voie lactée ; - le télescope spatial James Webb ; - la sortie extravéhiculaire. Déjà parus dans la collection : "Les Animaux", "Les Animaux de compagnie", "Les Camions", "Le Chantier", "Les Chevaliers", Le Corps humain", "Les Dinosaures", "La Ferme", "La Mer", "Le Monde", "Les Pirates", "Les Pompiers", "Les Voitures".