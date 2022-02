Jason et la Toison d'or

Pour reconquérir le trône volé à ses parents par son oncle Pélias, Jason part à la recherche de la Toison d'or, la laine dorée d'un bélier magique. Cette toison se trouve en Colchide, une terre inconnue. Alors, Jason rassemble les plus grands héros grecs à bord d'un navire pour cette expédition extraordinaire, les Argonautes, et part à l'aventure... Dans cette nouvelle collection, l'information documentaire passe par la narration. On apprend des notions et du vocabulaire "mine de rien" (qu'est-ce qu'une constellation, une toison, une Harpie ? ...) en plus de l'histoire de Jason, l'un des mythes les plus ce le bres. Chaque terme complique est explique par son contexte ou dans le corps du texte. Avec un arbre ge ne alogique des principaux personnages en de but d'ouvrage !