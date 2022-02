Ne pas laisser les filles jouer au foot, se moquer d'un garçon qui joue à la poupée, se demander pourquoi maman gagne moins d'argent que papa... Les enfants sont confrontés très tôt aux inégalités et aux stéréotypes de genre. Est-ce que les filles et les garçons ont vraiment les mêmes droits ? Comment les garçons peuvent être féministes ? C'est quoi, le consentement ? L'amour, c'est que pour les filles ? Pourquoi le féminisme existe toujours ? Un ouvrage en 16 questions pour mieux comprendre les mots difficiles autour de cette thématique (sexisme, parité, harcèlement...) et lutter contre les inégalités filles-garçons.