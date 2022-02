Le poème de l'espace

Sur le chemin de l'école, il ne faut pas traîner ni se mettre en retard. Même si on n'a pas préparé sa poésie et qu'on a mal au ventre. Surtout si on n'a pas préparé sa poésie ! Mais quelqu'un demande un service à Clotaire : un marchand de barbe à papa déguisé en cosmonaute. Et cette petite aventure, de façon tout à fait inattendue, va lui donner de l'inspiration et sauver sa journée !