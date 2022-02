Les mômes de l'apocalypse, Tome 05. Minuit tranchant

La diabolique Evie Snarck et Ghazt, la terreur cosmique, se terrent quelque part. Jack et les autres mômes de l'apocalypse vont devoir les débusquer et affronter encore de nouveaux méchants. Mais Dirk, qui a frôlé la zombification, n'est pas au top de sa forme. Quant à Jack, il va devoir apprendre à maitriser les zombies et la force de l'énergie noire.