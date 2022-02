Mes livres Zozos - Zozo Dormeur

Dans la famille des livres Zozos, il y a Dormeur. Avec ses longues oreilles velues, son nez en pompon et ses yeux mi-clos, ce drôle de livre-bonhomme ne pense qu'à une chose : faire de gros dodos ! Un livre en tissu tout doux et un peu foufou pour faire rire et éveiller bébé dès la naissance.