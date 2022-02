Les 12 travaux d'Héraclès - 5 à 8

Après avoir terrassé le lion de Némée, attaqué l'Hydre de Lerne, un monstre marin à plusieurs têtes réputé invincible, capturé la biche de Cérynie et le sanglier d'Erymanthe, Héraclès revient pour accomplir la suite des 12 travaux. Cette fois-ci, son cousin et rival Eurysthée lui commande de nettoyer les écuries du roi Augias, d'anéantir les redoutables et invincibles oiseaux du lac Stymphale et de capturer le taureau de Minos et les juments de Diomède... Des tâches normalement impossibles... mais pas pour Héraclès ! Dans cette collection, l'information documentaire passe par la narration. On apprend des notions et du vocabulaire "mine de rien" (qu'est-ce qu'un marché, des cymbales, une stratégie ? ...), en plus de l'histoire du demi-dieu Héraclès, l'un des héros les plus célèbres. Chaque terme compliqué est expliqué par son contexte ou dans le corps du texte. Avec un arbre généalogique des principaux personnages en début d'ouvrage !