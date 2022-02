Hana Thierry, les hirondelles et autres noms d'oiseaux

"Je m'appelle Hana, Hana Thierry. Dit comme ça, on ne sait pas trop d'où je viens. Hana, ça fait prénom du monde, universel, un truc sans origine et facile à prononcer. [... ] Thierry, c'est bien français, pas besoin de m'expliquer. Au collège, on m'appelle même Hana Babtou. Mon nom est bien blanc, mais moi je suis brune, j'ai le cheveu frisé, crépu même. Le teint basané. Une Arabe, quoi. Ni mon prénom ni mon nom ne le gommeront". Née d'un couple franco-marocain, Hana, qui a grandi dans une banlieue plutôt favorisée, au sein d'une famille de classe moyenne, éduquée, laïque, se retrouve au collège dans la ville d'à côté, au coeur du quartier des Hirondelles. Un collège de REP+, dans lequel elle découvre la misère, les drames de l'exil, les élèves indisciplinés, la prégnance de la religion, mais où, surtout, elle découvre des amis formidables, des histoires de vie incroyables, une énergie communicative, des profs engagés et passionnants. Où, en définitive, elle ouvre les yeux sur le monde. Et dans cet entre-deux où Hana navigue, entre le Maroc et la France, entre son nom et son apparence, entre la culture de sa famille et celle de son collège, entre ce que les gens projettent sur elle et ce qu'elle est au fond, Hana découvre l'espace exact pour devenir une jeune fille épanouie.