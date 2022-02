Les instruments de musique

Un "Doc a coller" sous une forme interactive et ludique, qui valorise la participation de l'enfant, tout en lui apportant des informations. Un concept simple et efficace : donner à découvrir aux petits leurs premiers savoirs documentaires en positionnant des autocollants sur de grandes images aux bons endroits. Idéal pour découvrir les différents instruments de musique et s'amuser, comme le chef d'orchestre, à les diriger tous à la baguette.