Michel-Ange est l'un des plus grands artistes de tous les temps, un des sculpteurs les plus connus au monde. Un livre pour découvrir qui il était, ce qu'il a sculpté ou peint, comment il sculptait ou peignait, quelles techniques il a inventées ou perfectionnées et pourquoi il est toujours aussi célèbre. Un génie de la Renaissance, une période à découvrir ici aussi.