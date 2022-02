Ouille, ma dent bouge ! (TP)

Nino Dino a une dent qui bouge ! C'est une catastrophe : le petit tyrannosaure a peur que ça fasse mal, a peur de l'avaler, il a même peur de devenir sourd (car le vieux M. Fossile, qui a perdu toutes ses dents, est sourd ! ), alors impossible pour lui de manger, de se brosser les dents et même de jouer. Entre peur et envie de grandir, Nino Dino ne sait plus quoi faire.