Ma mère la guerrière

Dans la ville où vit Timéo sévit une mystérieuse justicière, qui tague tous les lieux où s'affiche le sexisme : certaines entreprises, certaines publicités... au point que la police, et notamment l'oncle de Timéo, s'intéresse à l'affaire. Voilà qui terrifie Timéo ! Car le garçon en est sûr : la coupable, c'est sa mère ! Elle est très concernée par la cause féministe et est d'une nature tête brûlée... Comment lui éviter d'avoir des problèmes avec la police ?