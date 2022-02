L'écologie tout-terrain - 174 initiatives et 1001 parcours pour devenir écocitoyen

"Tu penses qu'il est temps d'agir pour la planète mais ne sais pas par quel bout prendre les choses ? Tu es au bon endroit ! " A travers 6 grandes thématiques - les transports, l'habitat, les déchets, l'alimentation, la nature et l'entraide - qui font l'objet de chapitres dédiés, les auteurs embarquent le lecteur, et son entourage, dans leur propre transition écologique. Un ouvrage qui propose une navigation libre à travers les 15 cartes et les quelque 250 solutions d'écologie concrète qui le composent : à chacun de créer son parcours, de tracer sa voie dans le monde de demain !