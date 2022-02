Le système éducatif français

Plus de 60 fiches claires et synthétiques utiles à tous les candidats des concours de l'enseignement : CRPE, CAPES, CAPEPS, ... L'ouvrage est à jour des dernières réformes du système éducatif français. Il regroupe l'ensemble des connaissances à maîtriser par le candidat : - Principes et valeurs - Organisation et fonctionnement - Les évolutions du système éducatif - L'élève dans le système éducatif