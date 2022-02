Mon immense petite soeur

Ce matin, une créature croquinette débarque dans la vie de Swan : une petite soeur ! Elle aussi minus qu'une fourmi, mais aussi encombrante qu'un éléphant... Heureusement, avec patience et tendresse, chacun trouvera sa place. Une histoire douce pour mieux vivre la relation avec une petite soeur ou un petit frère, accompagnée d'éclairages et de conseils pour les parents. Héloïse Junier, autrice à succès et psychologue pour enfants, accompagne les familles. Elle a pensé la collection de "Mes histoires du calme" pour aider les jeunes enfants et leurs parents à traverser les grands moments et les soucis du quotidien. Retrouvez-la sur @lapsycontreattaque et sur heloisejunier. com