Ma timidité de glace. Mes histoires du calme

Qui saute dans les flaques et raconte des histoires ? Elia, bien sûr ! Mais loin de son cocon, la timidité d'Elia la change en statue de glace... Jusqu'au jour où une rencontre fantastique va tout changer. Une histoire douce pour aider votre enfant à surmonter sa timidité, accompagnée d'éclairages et de conseils pour les parents. Héloïse Junier, autrice à succès et psychologue pour enfants, accompagne les familles. Elle a pensé la collection de "Mes histoires du calme" pour aider les jeunes enfants et leurs parents à traverser les grands moments et les soucis du quotidien. Retrouvez-la sur @lapsycontreattaque et sur heloisejunier. com