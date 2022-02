Ma colère de feu. Mes histoires du calme

Quand trop c'est trop, Nouk explose ! Sa colère enflamme tout sur son passage. Nouk a besoin d'aide. Ouf ! Son géant moelleux, son yéti courageux arrive pour l'envelopper tendrement et l'apaiser. Une histoire douce pour aider votre enfant à apprivoiser ses colères, accompagnée d'éclairages et de conseils pour les parents. Héloïse Junier, autrice à succès et psychologue pour enfants, accompagne les familles. Elle a pensé la collection de "Mes histoires du calme" pour aider les jeunes enfants et leurs parents à traverser les grands moments et les soucis du quotidien. Retrouvez-la sur @lapsycontreattaque et sur heloisejunier. com