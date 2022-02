Mon nuage pour m'endormir. Mes histoires du calme

La nuit tombe sur la forêt magique... Adossée à un arbre, il y a une grande échelle orientée vers la lune. Si tu l'escalades, tout en haut, tu trouveras un nuage, ton nuage, où tu pourras te blottir et t'assoupir doucement... Une histoire douce pour s'apaiser au moment de l'endormissement, accompagnée d'éclairages et de conseils pour les parents. Héloïse Junier, autrice à succès et psychologue pour enfants, accompagne les familles. Elle a pensé la collection de "Mes histoires du calme" pour aider les jeunes enfants et leurs parents à traverser les grands moments et les soucis du quotidien. Retrouvez-la sur @lapsycontreattaque et sur heloisejunier. com