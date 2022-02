Mythes et symboles lunaires . Chine ancienne, civilisations anciennes de l'Asie, peuples limitrophes du Pacifique

Un livre de symbologie et d'ethnologie qui intéressera aussi bien les amateurs d'études symboliques que les passionnés de l'Orient. Dans Mythes et Symboles lunaires, Carl Hentze analyse les mythes et les rites d'initiation tout en faisant une série de parallèles ethnographiques. Carl Hentze examine les symboles lunaires que ce soit dans les relations de la lune avec l'eau, la fécondité ou les idées de renouvellement. Il s'attarde sur les symboles et les ancêtres lunaires comme l'Arbre de vie, les cultes ou les bronzes chinois d'époque Tchéou. Il évoque le Dieu lunaire et son arc puis termine par les animaux symboliques et leurs promenades autour de la montagne sacrée, les sacri ? ces humains et le Dieu lunaire dans la Chine antique.