Une vie de Panda

Un livre pour permettre aux plus petits de mieux connaître le panda géant, cet animal sympathique qui reste toutefois un animal sauvage, avec des caractéristiques bien particulières. On l'adore avec son air tranquille, ses yeux cerclés de noir et son pelage bicolore. Il ne mange que du bambou ! As-tu envie d'en savoir plus sur cet animal sauvage venu des montagnes de Chine ? On y découvre des informations étonnantes, expliquées simplement, sur cet animal à l'aspect sympathique mais sauvage : morphologie, gestation, diapause, éducation des petits...