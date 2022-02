Un travail de fourmi

Un livre pour découvrir le monde fascinant de la fourmilière et de son organisation impressionnante ! La vie des fourmis n'est pas de tout repos ! A l'intérieur de la fourmilière, règne une organisation quasi militaire où chacun a son rôle. Certaines ouvrières s'activent pour construire et aménager le nid. D'autres s'occupent de protéger les oeufs et de nourrir les larves. D'autres agissent comme des soldats qui protègent la communauté contre les attaquants. Tout cela pendant que les mâles fécondent la reine et que celle-ci "se contente" de pondre des oeufs...