La montagne, une incroyable biodiversité

Un livre pour découvrir la riche biodiversité qu'abrite la montagne et pour donner envie aux enfants de la préserver. En montagne, différents écosystèmes se côtoient : zones rocailleuses, prairies, lacs d'altitude, cascades et petits ruisseaux... De quoi abriter une biodiversité variée et florissante ! On peut y apercevoir des tas d'animaux dans leur habitat naturel : vaches, bouquetins, marmottes, chamois pics noirs, renards, grands tétras... mais aussi une flore incroyable et contrastée suivant l'altitude : hêtres, sapins, épicéas, gentianes bleues et jaunes, gentianes des neiges, renoncules de Séguier...