Où migrent les oiseaux l'hiver ?

La migration des oiseaux est un phénomène étonnant qui engendre chez les enfants son lot de questions. Questions auxquelles ce livre tente de répondre : qui sont les oiseaux migrateurs, pourquoi, comment et où migrent-ils ? Comment s'orientent-ils ? Comment savoir quand partir ? Chaque année dès l'automne, des centaines d'espèces d'oiseaux, hirondelles, grives, oies, cigognes... , entament un étrange et fascinant voyage. Ce sont des oiseaux migrateurs. Où vont-ils ? Que cherchent-ils ? Comment s'orientent-ils ? Comment font-ils pour voler des heures durant sans s'arrêter comme le martinet capable de voler 6 mois sans se poser ! Comment se préparent-ils au voyage ? Quels risquent courent-ils ? Un livre passionnant pour découvrir les oiseaux migrateurs et leurs voyages extraordinaires.