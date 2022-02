Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino - Les premiers hommes

Nino a grandi et son pull ne lui va plus ! Ariane lui fait remarquer que depuis la nuit des temps, l'Homme a évolué et pas seulement physiquement, mais aussi dans ses modes de pensée et d'action. L'occasion pour la grande soeur de raconter à son petit frère, avec sa précision, sa pédagogie et son humour habituels, la vie des premiers hommes, au sujet desquels il y a tant à découvrir et à (re)découvrir ! Avais-tu par exemple déjà entendu parler d'Homo rudolfensis ou d'Homo ergaster ? Et de l'évolution en buisson ? Toutes ces informations vont te permettre de comprendre comment la Terre s'est progressivement peuplée d'Homo sapiens, et comment les premiers hommes jetèrent les bases d'une civilisation agricole et sédentaire telle que nous la connaissons encore aujourd'hui. Grâce à Ariane et Nino, qui font ainsi leur première incursion dans la Préhistoire, les lecteurs du Fil de l'Histoire vont être aussi calés (et parfois plus vulgarisateurs) que les plus grands paléoanthropologues ! Avec cette première incursion dans la Préhistoire, Fabrice Erre et Sylvain Savoia couvrent maintenant les 5 périodes de l'Histoire de l'Homme, confirmant l'indispensable valeur pédagogique du Fil de l'Histoire.