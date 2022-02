Les sacrifices

Bristol Blackburn est confrontée à un nouvel ennemi mortel. Et si elle veut survivre, elle devra travailler avec les créatures qui veulent sa mort. Les visions d'un jeune garçon nommé Seth hantent Bristol partout où elle va. Affamé, terrifié et seul, Seth a pour seuls compagnons les fantômes qui lui rendent visite. Bristol et Payne demandent l'aide de leurs familles pour sauver le garçon, mais des générations de querelles amères ont laissé des traces et les empêchent de se faire confiance. Tous les deux sont déterminés à garder Seth en sécurité, même si cela implique de travailler avec ces mêmes créatures de l'ombre qui veulent la mort de Bristol. Les ravisseurs de Seth viennent alors le chercher. Puissants, impitoyables et prêts à massacrer les deux familles pour le récupérer, Bristol sait qu'avant que cela ne soit fait, quelqu'un qu'elle aime fera le sacrifice ultime...