À la vue de tous

Mallory Scott est une excellente espionne britannique. Sa mission actuelle, qui consiste à faire tomber un groupe de voleurs et d'escrocs de diamants, devrait être un jeu d'enfant. Elle prévoit de mettre la main sur l'un des membres du gang, d'infiltrer le groupe et de découvrir les informations dont elle a besoin pour les attraper et les poursuivre en justice. La chance est de son côté et, en moins de vingt-quatre heures, elle déjeune avec Baxter Collinson, le plus jeune et le plus beau des voleurs de diamants. Ce à quoi elle ne s'attend pas, cependant, c'est à s'entendre aussi bien avec lui. L'attraction bouillonne entre eux - et pour une fois, de la part de Mallory, ce n'est pas de la comédie. Pour la première fois de sa carrière, Mallory se bat avec ce qu'elle doit faire. Peut-elle ignorer son coeur pour le bien de la mission ?