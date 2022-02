La meute Stewart

Quand je débarque du ferry pour passer des vacances dans la forêt de Galloway, je suis heureuse de revoir Katell et Naos sur le quai. Cet Ecossais est l'incarnation du mâle à l'état pur. Dès qu'il me regarde, mon coeur frissonne de plaisir et mon sang bouillonne. Il ne le sait pas encore, mais j'ai décidé de le laisser me séduire. Lorsque je prétends qu'un Ecossais est moins endurant qu'un Irlandais, Naos prend aussitôt cela comme un défi et une insulte à son honneur. Ah ! Les hommes ! Malheureusement, j'ai à peine le temps de savourer ma victoire qu'un foutu grain de sable vient tout gâcher.