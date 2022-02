Depuis l'âge de cinq ans, Erine rêve chaque nuit d'un mystérieux tueur à l'épée qui la pourchasse dans le désert, sans comprendre le sens de cette vision immuable et terrifiante. Devenue une jolie trentenaire, elle tente de se remettre des épreuves que la vie lui inflige. Un soir, sous un curieux ciel d'orage, elle croise le chemin de Sho, un homme aussi étrange que fascinant. Premier Lieutenant du royaume d'Ordög, il vient d'arriver sur Terre avec une mission de la plus haute importance : trouver le remède qui sauvera son monde de la destruction. A ses côtés, Erine se laisse entraîner dans une folle aventure qui la dépasse. Entre complots et vérités oubliées, elle va découvrir une force que même le temps ne peut détruire.