Le harem de l'Alpha

Altaïr, fier Alpha et fils du Vali, revient après des années de guerre, à l'Alcazar, où l'Oméga qui hante ses pensées vit depuis toujours enfermé dans le harem de son père. Pour Tolal, Oméga déchu du sérail du Vali, la vie n'est qu'une succession de déception, ou les Alphas usent et abusent de leur pouvoir sur lui et sur son corps. Il est las et ne croit plus en rien, jusqu'à ce qu'Altaïr lui fasse relever les yeux. L'attirance qui les lie est dévorante, mais Altaïr devra prouver à Tolal qui n'est pas comme les autres Alphas, car les blessures du passé ne sont pas encore cicatrisées. Entre complots, passions et instincts, les deux hommes devront affronter l'ambition avide du Vali, mais aussi sa cruauté, pour réussir à trouver, peut-être le bonheur.