Combattant

Le dévouement et l'intelligence ont donné à Blair Cummings une longueur d'avance dans le Bureau. Son travail est accaparant mais gratifiant. Il ne lui laisse pas beaucoup de temps pour une vie amoureuse, même si Blair ne croit pas en l'amour. Fraichement trentenaire, il n'a connu qu'une seule relation à long terme en raison de son incapacité à se consacrer à autre chose qu'à son travail et à sa famille. Né dans une famille aussi prospère que détestable, Howard Manning Tullor Junior a fui son nom de famille au point de se retrouver dans les bras de Satan lui-même. La liberté a un prix élevé, mais Mannie est prêt à le payer, ce qui le met sur la voie d'un agent du FBI calme et décontracté. Leur attirance est inattendue et pourtant bienvenue. Blair semble avoir enfin trouvé quelque chose valant la peine de se battre, mais Mannie, toujours hanté par les fantômes du passé, se demande s'il pourra tourner la page. Tous deux travaillent à leur avenir, mais une romance naissante peut-elle survivre lorsque le passé et le présent se heurtent ?