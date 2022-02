J'ai eu la chance d'avoir une vie parfaite quand j'ai rencontré l'homme avec qui j'étais censé être. Mais il n'est plus là et une telle chance ne se présente pas deux fois dans une vie. N'est-ce pas ? Ayant l'intention de quitter la vie publique après avoir terminé son mandat présidentiel, Everett Shaw aspirait à une vie tranquille avec l'homme de ses rêves à ses côtés. Mais un acte de violence brutal a fait disparaître cet avenir radieux, laissant Everett se battre pour survivre chaque jour. Dix ans plus tard, Everett approche de la soixantaine et mène une vie minable, hanté par cette perte. Mais lorsque son fils est horriblement blessé, Everett laisse tout derrière lui dans l'espoir de réparer leur relation brisée et de l'aider à guérir à plus d'un titre. Mon travail est de protéger et il y a des règles qui doivent être suivies. Même s'il n'y en avait pas, je ne risquerais pas de laisser quelqu'un se rapprocher... pas encore. L'agent spécial Jonathan Nash a pour mission de protéger l'ancien président, pas d'être son ami. Même si quelque chose chez cet homme solitaire l'attire, il n'est pas prêt à risquer ce qu'il reste de sa carrière pour quoi que ce soit. Et ce n'est pas comme si un type comme Everett Shaw allait vraiment le remarquer de toute façon. Non, il est mieux de suivre le protocole et d'effectuer son travail. Laisser quelqu'un d'autre s'occuper de cet homme brisé. Ce n'est pas son problème... ça ne peut pas l'être. J'ai appris il y a longtemps à vivre ma vie comme je l'entends et à obtenir ce que je veux. Mais vouloir deux hommes en même temps ? C'est nouveau, même pour moi. A quarante-cinq ans, l'ancien Navy SEAL Gage Fortier a connu le succès et la perte, et bien que sa vie ait pris une direction qu'il n'avait jamais prévue, il ne voudrait pas qu'il en soit autrement. Lorsque Reese, le jeune homme avec qui il fait équipe, est blessé au travail, il y voit l'occasion de renforcer son amitié avec l'ancien soldat amer tout en lui offrant un endroit pour se rétablir. Mais lorsqu'il découvre que le jeune homme est en fait le fils d'un ancien président des Etats-Unis, Gage se rend compte qu'il a la possibilité d'offrir bien plus au père et au fils. Il n'y a qu'un seul problème avec son plan... comment ignorer son attirance croissante pour le séduisant Everett Shaw. Et l'ombre perpétuelle d'Everett, l'agent Nash. Ces trois hommes suivent des parcours très différents. Jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu se produise et que trois deviennent un...