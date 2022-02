Reese & Ben

Que se passe-t-il quand un groupe de justiciers coriaces rencontre une famille au grand coeur qui n'en a rien à faire des limites ? Reese C'était censé être un travail facile. Vous savez, le genre que vous obtenez après avoir été absent un certain temps et que le patron n'est pas tout à fait sûr de vos capacités ? Mais voilà, cela s'est fini en agression, un enlèvement, avec deux voyous, et du chantage. Et au milieu de tout ça, une belle âme perdue qui a besoin de moi. Le jeune homme effrayé titille tous mes instincts de protection et réveille quelque chose en moi, prêt à me jeter à l'eau et à dévorer cet homme. Mais comment pourrais-je avoir quelque chose à offrir à quelqu'un comme Ben ? Je suis une catastrophe. Blessé, balafré, pas tout à fait hors du placard, et je suis le fils très reconnaissable d'un homme célèbre... Je ne peux pas lui demander de me donner une chance pour toujours. N'est-ce pas ? Ben J'ai toujours été le seul à me soucier de moi, merde, j'ai même été abandonné le jour de ma naissance. Alors, oui, peut-être que si mes parents adoptifs avaient survécu, j'aurais eu une belle vie. Mais ils n'ont pas survécu, alors, je n'en ai pas eu une. Au lieu de cela, je suis obligé de supporter notre nouvelle famille d'accueil détestable pour pouvoir rester dans les parages et m'occuper de ma petite soeur. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et lorsque la petite Georgie se retrouve dans les mains de voyous, il est clair que je suis son seul espoir. Du moins... jusqu'à ce que je rencontre le grand et fort garde du corps que quelqu'un a envoyé pour veiller sur moi. Un homme au passé brisé peut-il un jour construire une famille avec une personne qui semble trop belle pour être vraie ?