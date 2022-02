Héritage texan

Le chagrin de Connor menace de le submerger alors qu'il se tourne vers la bouteille, repoussant tout le monde. Lorsque Mike Jarred frappe à sa porte, exigeant que Connor sorte de ce cercle infernal, Connor lui dit d'aller se faire voir. Mike refuse d'abandonner son ami et reste, exigeant que Connor change. Avec Mike le nez dans ses affaires, Connor n'a pas d'autre choix que de devenir sobre. Mais il ne peut pas rester loin de la bouteille pour toujours. Kip craint que Jamie ne réalise que son voyage du côté masculin de sa bisexualité est terminé et qu'il désire une femme. Ses pires craintes se réalisent lorsqu'il suit Jamie et le trouve en dînant avec une femme magnifique - pire encore, lorsque Kip les confronte, il se rend compte qu'elle est enceinte et elle n'hésite pas à lui annoncer que Jamie en est le père. Lane et Gresh trouvent une mère porteuse prête à avoir leur bébé. Tout semble parfait jusqu'à ce que la mère porteuse découvre que Gresh est trop malade pour s'occuper correctement d'un enfant. Avec l'espoir d'un bébé envolé, Lane déprime. Il ne retrouve le moral qu'après avoir rencontré deux orphelins, se demandant s'ils pourraient faire partie de sa famille.