Le restaurateur Tom Fearnes aime son partenaire Cass depuis aussi longtemps qu'il s'en souvienne, mais leur travail les sépare souvent. Lorsqu'il rencontre un jeune homme fascinant, Jake, dans les rues animées de Camden Town, leur première rencontre prend une tournure tout à fait inattendue. Jake Thompson a du mal à croire à sa chance lorsqu'il se réveille dans le lit de Tom. Tom est beau, gentil, et... pris. L'explication de Tom sur sa relation ouverte refroidit Jake, mais Tom est trop tentant, et quand des temps difficiles le forcent à accepter la main tendue de Tom, il se retrouve entre deux hommes qui ont se sont perdus en chemin. Cass Pearson est une âme troublée. Il aime Tom de tout son coeur, mais certains jours, il a l'impression de ne pas avoir grand-chose à lui offrir. Jake semble être la solution parfaite. Cass risque tout pour rapprocher Jake et Tom, mais Jake résiste, méfiant, jusqu'à ce que les ténèbres du passé de Cass se manifestent. Jake se retrouve alors le seul à pouvoir aider les hommes qu'il a appris à aimer.