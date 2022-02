Faire confiance au cowboy

Rejeté par l'homme que son coeur désire, Riley veut évacuer sa douleur dans un combat et il en trouve un avec Connor, un représentant sexy de la loi du Texas. Les flammes d'une attirance jaillissent entre eux, mais Riley s'éloigne, ignorant son désir et Connor... Jusqu'à ce que, quelques semaines plus tard, il soit surpris à s'introduire sur la nouvelle propriété de Connor... Nu. Connor tente d'arrêter l'audacieux homme nu qui se baigne dans son étang, mais il réalise que c'est Riley. Le désir embrouille sa logique et bientôt, il se retrouve à suivre le chemin de ses tentations. La passion que Connor ressent l'amène à partager l'un de ses secrets les plus intimes, mais Riley lui cache encore quelque chose. Leur manque de confiance mutuel pourrait mettre fin à leur relation. Puis, il y a le problème de Lane. Avec l'apparition de l'ex de Riley, Connor se sent menacé. Riley jure que tout est fini, mais Connor ne peut pas s'empêcher d'en douter. Pour Connor, céder à son attirance implique une confrontation avec Riley et faire face aux craintes qui le hantent, avant de pouvoir profiter de l'amour qui les a réunis. Note de l'éditeur : publié en auto édition en août 2014 sous le titre de Texas indompté