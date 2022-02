La confusion du juge

"... n'imagine pas que j'éprouve un quelconque plaisir à exécuter ce sale boulot. C'est on ne peut plus répugnant, abject. Mais... Je fais ce qui est nécessaire". Une petite ville sans prétention dans l'état de l'Indiana aux Etats-Unis. Un campus sans histoire. Un étudiant accidenté. Une femme flic qui intègre son existence par la force des choses. Un professeur d'université enfermé dans une relation impossible croise le chemin de ce duo. Une enquête de police, banale au premier abord, liera ces personnes dans un même destin, les confrontera à l'impensable et à l'irrationnel, et les fera affronter leurs nombreux doutes et incertitudes.