Le Philosophe et l'Impératrice

11 juin 1773, Diderot part, à 60 ans, pour la Russie à l'invitation de la Grande Catherine. Il s'arrêtera 2 mois à La Haye et repartira à marche forcée pour Saint-Pétersbourg en compagnie du prince Narychkine. Il en repartira le 4 mars 1774 accompagné par Bala, grand Chambellan, pour arriver à Paris en octobre après un nouveau séjour à La Haye. C'est son premier et seul voyage. Il en revient épuisé, Mais quelle extraordinaire rencontre avec l'impératrice ! Trois à quatre fois par semaine un entretien privé au grand dam des courtisans ! Ils ne supportent pas cet homme mal fagoté, impertinent, trop familier avec l'impératrice jusqu'à lui taper sur les cuisses dans sa fougue ! Avec elle il échange. On découvre un homme plein d'humour, de verve, aux connaissances "encyclopédiques... ! " Ses idées sur les femmes, l'éducation, le colonialisme, le servage, le pouvoir et la démocratie sont d'une extraordinaire actualité !