La maison K

Les parents K. viennent s'établir au village avec leur "noble vieillarde" et quatre de leurs cinq enfants, l'aîné est embastillé dans le centre pénitentiaire voisin. Pour lui, ils ont quitté le pays, pour lui, ils accommodent leur vie dans une maison énigmatique sous un climat rendu absurde. Pour lui, ils trament des plans d'évasion, protègent sa fuite et suivent son parcours d'errant dans les îles oubliées de l'Atlantique et les coins incertains du continent sud-américain.